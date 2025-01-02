Зарплати чиновників зросли на 60%: свіжий рейтинг за відомствами

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій та органів судової влади. У листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62,0 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну .

Порівняно із січнем середня нарахована зарплата 21,7 тисяч чиновників зросла на 61%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату в 118,7 тисячі гривень. У комітеті працює 268 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих - 215,0 тисяч гривень.

У Міністерстві юстиції, яке нещодавно допустило злам державних реєстрів, отримують на руки 100,5 тисячі гривень (997 осіб).

У Центральній виборчій комісії, яка фактично не має роботи під час війни через відсутність виборів, зарплата становить 97,2 тисячі гривень (248 осіб). Зарплата керівництва - найвища: 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 65,5 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, - 672 особи. Керівництву платять 132,9 тисячі гривень.

Чиновники в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. У 2023 році фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дасть змогу заощадити 8 млрд гривень на рік.