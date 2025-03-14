Зарплати чиновників в Україні за рік зросли більш ніж на чверть: де платять найбільше

Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у січні зарплата становила 18,7 тисяч гривень. За рік вона зросла на 24,6%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у січні в центральних держорганах зарплату отримували 21 707 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет - 76,0 тисяч гривень. В комітеті працюють 266 осіб.

На другому місці - Національне агентство із запобігання корупції - 75,8 тисяч гривень. Чисельність співробітників - 355 осіб.

Далі йде Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 66,6 тисяч гривень (9 осіб).

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку платять 66,3 тисяч гривень (223 осіб).

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працюють 525 осіб, середня зарплата - 65,1 тисяч гривень.

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств складає 106,9 тисяч гривень.

Найвищі зарплати серед 498 керівників у таких відомствах:

Державна служба фінансового моніторингу України - 423,5 тисяч гривень,

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 232,3 тисяч гривень,

Національне агентство з питань запобігання корупції - 230,9 тисяч гривень,

Державна податкова служба України - 211,9 тисяч гривень,

Державне агентство розвитку туризму України - 202,6 тисяч гривень.

Зарплати чиновників

Нагадаємо, у грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за 2024 рік зарплата чиновників становила 54,4 тисяч гривень.

Верховна Рада 11 березня ухвалила закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників.