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Зарплати в агросекторі зросли на 48%: скільки платять комбайнерам та сезонним робітникам

09:29 20.08.2026 Чт
3 хв
Які професії стали найвисокооплачуванішими в агросекторі?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Які зарплати в агросекторі? (Getty Images)

В українському агросекторі цього року помітно побільшало високооплачуваних вакансій. Найбільше роботодавці готові платити за професії, де потрібні практичні навички та досвід, а сезонним працівникам у деяких випадках пропонують значно більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Загальне зростання доходу: У липні 2026 року медіанна зарплата в агробізнесі та сільському господарстві сягнула 32 500 гривень, що майже на 48% більше, ніж торік .
  • Найвищі виплати: Найбільше в галузі заробляють комбайнери, лісники та трактористи.
  • Рекордний стрибок для сезонних робітників: Зарплати збирачів ягід та сезонних працівників зросли більш ніж утричі.
  • Де найбільше вакансій: Лідером за кількістю пропозицій роботи є Київська область (75 вакансій). До топ-регіонів також увійшли Дніпропетровська, Полтавська та Одеська області.

Скільки платять працівникам агросфери

Медіанна зарплата у категорії "Сільське/лісове господарство й агробізнес" у липні 2026 року становила 32 500 гривень. За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень.

Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери - їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Також роботодавці пропонують:

  • лісникам - 48 750 гривень;
  • сезонним працівникам і збирачам ягід - 37 500 гривень;
  • трактористам - 36 250 гривень;
  • пилорамникам та розпилювальникам - 33 750 гривень;
  • агрономам - 31 500 гривень;
  • садівникам і механізаторам - близько 30 000 гривень;
  • робітникам та різноробочим - 23 500 гривень;
  • фермерам - 21 500 гривень.

Деякі зарплати зросли у кілька разів

Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень - більш ніж утричі.

Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень - майже у 2,7 раза.

Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.

Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% - із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників - на 15%, до 48 750 гривень.

За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов'язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.

Де найбільше шукають працівників

Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області - 75.

У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській - 29, у Житомирській - 21.

Ще вакансії були представлені у таких областях:

  • Чернігівська - 17;
  • Сумська - 16;
  • Черкаська - 14;
  • Харківська - 12.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні у червні 2026 року зросла на 5,9% та сягнула 32 783 гривні, однак рівень доходів суттєво відрізняється залежно від регіону та сфери діяльності.

Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 вересня 2026 року зарплати українських педагогів мають зрости ще на 20%, а загалом порівняно з 2025 роком - на 50%. Після підвищення молоді вчителі зможуть отримувати до 17,7 тис. гривень, а досвідчені - до 28,5 тис. гривень на місяць. Також планують підняти зарплати вихователів у дитячих садках.

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