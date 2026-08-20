Зарплати в агросекторі зросли на 48%: скільки платять комбайнерам та сезонним робітникам

Головне: Загальне зростання доходу: У липні 2026 року медіанна зарплата в агробізнесі та сільському господарстві сягнула 32 500 гривень, що майже на 48% більше, ніж торік .

У липні 2026 року медіанна зарплата в агробізнесі та сільському господарстві сягнула 32 500 гривень, що майже на 48% більше, ніж торік . Найвищі виплати: Найбільше в галузі заробляють комбайнери, лісники та трактористи.

Найбільше в галузі заробляють комбайнери, лісники та трактористи. Рекордний стрибок для сезонних робітників: Зарплати збирачів ягід та сезонних працівників зросли більш ніж утричі.

Зарплати збирачів ягід та сезонних працівників зросли більш ніж утричі. Де найбільше вакансій: Лідером за кількістю пропозицій роботи є Київська область (75 вакансій). До топ-регіонів також увійшли Дніпропетровська, Полтавська та Одеська області.

Скільки платять працівникам агросфери

Медіанна зарплата у категорії "Сільське/лісове господарство й агробізнес" у липні 2026 року становила 32 500 гривень. За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень.

Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери - їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Також роботодавці пропонують:

лісникам - 48 750 гривень;

- 48 750 гривень; сезонним працівникам і збирачам ягід - 37 500 гривень;

- 37 500 гривень; трактористам - 36 250 гривень;

- 36 250 гривень; пилорамникам та розпилювальникам - 33 750 гривень;

- 33 750 гривень; агрономам - 31 500 гривень;

- 31 500 гривень; садівникам і механізаторам - близько 30 000 гривень;

- близько 30 000 гривень; робітникам та різноробочим - 23 500 гривень;

- 23 500 гривень; фермерам - 21 500 гривень.

Деякі зарплати зросли у кілька разів

Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень - більш ніж утричі.

Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень - майже у 2,7 раза.

Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.

Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% - із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників - на 15%, до 48 750 гривень.

За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов'язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.

Де найбільше шукають працівників

Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області - 75.

У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській - 29, у Житомирській - 21.

Ще вакансії були представлені у таких областях: