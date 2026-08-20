Зарплати в агросекторі зросли на 48%: скільки платять комбайнерам та сезонним робітникам

В українському агросекторі цього року помітно побільшало високооплачуваних вакансій. Найбільше роботодавці готові платити за професії, де потрібні практичні навички та досвід, а сезонним працівникам у деяких випадках пропонують значно більше, ніж торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
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Медіанна зарплата у категорії "Сільське/лісове господарство й агробізнес" у липні 2026 року становила 32 500 гривень. За рік вона зросла майже на 48% - у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень.
Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери - їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.
Також роботодавці пропонують:
Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень - більш ніж утричі.
Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень - майже у 2,7 раза.
Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.
Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% - із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників - на 15%, до 48 750 гривень.
За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов'язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.
Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області - 75.
У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській - 29, у Житомирській - 21.
Ще вакансії були представлені у таких областях:
Нагадаємо, середня зарплата в Україні у червні 2026 року зросла на 5,9% та сягнула 32 783 гривні, однак рівень доходів суттєво відрізняється залежно від регіону та сфери діяльності.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 вересня 2026 року зарплати українських педагогів мають зрости ще на 20%, а загалом порівняно з 2025 роком - на 50%. Після підвищення молоді вчителі зможуть отримувати до 17,7 тис. гривень, а досвідчені - до 28,5 тис. гривень на місяць. Також планують підняти зарплати вихователів у дитячих садках.