Зарплати до 55 тисяч гривень: за які вакансії найбільша конкуренція в Україні

На які вакансії зросла кількість відгуків

Найбільше за рік збільшилася кількість відгуків на вакансії комплектувальника - у п'ять разів порівняно із серпнем 2025 року. Медіанна зарплата на цій посаді становить 31,5 тис. гривень.

У три рази більше відгуків отримували вакансії копірайтера, адміністратора в роздрібній торгівлі та системного адміністратора. Медіанні зарплати для цих фахівців становлять 20,3 тис. гривень, 25,7 тис. гривень і 32,5 тис. гривень відповідно.

Помітно зріс інтерес і до інших робітничих спеціальностей. Зокрема, кількість відгуків на вакансії механіка збільшилася на 97%, складальника - на 66%, підсобника - на 36%, машиніста екскаватора - на 32%, оператора верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПУ) - на 27%.

Медіанні зарплати на цих посадах становлять:

механік - 37,5 тис. гривень;

складальник - 30 тис. гривень;

підсобник - 30 тис. гривень;

машиніст екскаватора - 50 тис. гривень;

оператор ЧПУ - 35 тис. гривень.

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У будівництві побільшало охочих працювати

Збільшення кількості відгуків зафіксували й у будівельній галузі. За рік інтерес до вакансій різноробочого зріс на 35%, монтажника - на 31%, будівельника - на 22%.

Медіанні зарплати для цих фахівців становлять 30 тис. гривень, 47,5 тис. гривень і 55 тис. гривень відповідно.

Зростання кількості відгуків спостерігалося й на інші вакансії. Зокрема, на посаду ріелтора їх побільшало на 65%, вантажника - на 42%, менеджера з продажу в роздрібній торгівлі - на 38%, репетитора - на 29%, товарознавця - на 28%, фармацевта - на 21%, стоматолога - на 19%.

Чому зростає інтерес до робітничих професій

В OLX Робота зазначають, що збільшення кількості відгуків на робітничі вакансії свідчить про зростання інтересу кандидатів до цього сегмента ринку праці. Водночас кадровий дефіцит у таких галузях посилюється, а роботодавці підвищують зарплати, щоб залучати працівників.

При цьому конкуренція за робітничі вакансії залишається нижчою, ніж у сферах, де пропонують гнучкі умови або можливість працювати віддалено.

Однак під час вибору роботи кандидати зважають не лише на зарплату. Важливими залишаються умови праці, перспективи кар'єрного зростання та формат працевлаштування. Для тих, хто готовий переїжджати заради роботи, додатковою перевагою може бути надання житла.