Зарплаты до 55 тысяч гривен: за какие вакансии самая большая конкуренция в Украине

На какие вакансии выросло количество отзывов

Больше всего за год увеличилось количество отзывов на вакансии комплектовщика - в пять раз по сравнению с августом 2025 года. Медианная зарплата на этой должности составляет 31,5 тыс. гривен.

В три раза больше отзывов получали вакансии копирайтера, администратора в розничной торговле и системного администратора. Медианные зарплаты для этих специалистов составляют 20,3 тыс. гривен, 25,7 тыс. гривен и 32,5 тыс. гривен соответственно.

Заметно возрос интерес и к другим рабочим специальностям. В частности, количество отзывов на вакансии механика увеличилось на 97%, сборщика - на 66%, подсобника - на 36%, машиниста экскаватора - на 32%, оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ) - на 27%.

Медианные зарплаты на этих должностях составляют:

механик - 37,5 тыс. гривен;

сборщик - 30 тыс. гривен;

подсобник - 30 тыс. гривен;

машинист экскаватора - 50 тыс. гривен;

оператор ЧПУ - 35 тыс. гривен.

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В строительстве стало больше желающих работать

Увеличение количества отзывов было зафиксировано и в строительной отрасли. За год интерес к вакансиям разнорабочего вырос на 35%, монтажника - на 31%, строителя - на 22%.

Медианные зарплаты для этих специалистов составляют 30 тыс. гривен, 47,5 тыс. гривен и 55 тыс. гривен соответственно.

Рост количества отзывов наблюдался и на другие вакансии. В частности, на должность риэлтора их увеличилось на 65%, грузчика - на 42%, менеджера по продажам в розничной торговле - на 38%, репетитора - на 29%, товароведа - на 28%, фармацевта - на 21%, стоматолога - на 19%.

Почему растет интерес к рабочим профессиям

В OLX Работа отмечают, что увеличение количества отзывов на рабочие вакансии свидетельствует о росте интереса кандидатов к этому сегменту рынка труда. В то же время, кадровый дефицит в таких отраслях усиливается, а работодатели повышают зарплаты, чтобы привлекать работников.

При этом конкуренция за рабочие вакансии остается ниже, чем в областях, где предлагают гибкие условия или возможность работать удаленно.

Однако при выборе работы кандидаты учитывают не только зарплату. Важными остаются условия труда, перспективы роста и формат трудоустройства. Для тех, кто готов переезжать ради работы, дополнительным преимуществом может быть предоставление жилья.