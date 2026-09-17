Зарплата "в конверте" и фиктивное студенчество: 10 схем, как обманывают украинцев в Польше

Украинцы, которые ищут работу в Польше, могут столкнуться с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, речь идет о зарплате "в конверте", скрытых премиях, неожиданных содержаниях и проблемах с документами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Зарплата "в конверте"

Часть дохода работнику могут выплачивать официально, а остальное обещать наличными. К примеру, в документах отмечают 4806 злотых брутто, а еще 1500-2000 злотых предлагают получать неофициально. В таком случае работник рискует не получить неофициальную часть зарплаты, а социальные взносы не платятся.

Отсутствие регистрации в ZUS

Работнику могут сказать, что его зарегистрируют в системе социального и медицинского страхования позже или что первый месяц можно работать без такой регистрации. О проблеме человек иногда узнает только после болезни или проверки страхования.

Поддельные медицинские документы

Работнику могут предложить не проходить необходимое медицинское освидетельствование, а получить соответствующую справку другим способом. Использование поддельных документов может создать проблемы с легализацией и иметь криминальные последствия.

Манипуляции с налоговым резидентством

Человеку могут предложить указать в документах, что он не является налоговым резидентом Польши, хотя фактические обстоятельства свидетельствуют о другом. Налоговый статус зависит в частности от центра жизненных интересов и продолжительности пребывания в стране.

Фиктивное студенчество

Работнику могут предложить оформиться как студенту, хотя на самом деле такого статуса у него нет. При определенных условиях студент до 26 лет, работающий по umowa zlecenia, не платит часть социальных взносов. Фиктивный статус может создать проблемы при проверке законности работы.

Максимальная ставка вместо гарантированной

В вакансии могут указывать 35-36 злотых в час, хотя гарантированная договором ставка ниже. Высшую сумму работник может получить только при выполнении определенных условий.

Высокая ставка за счет премии

Например, из заявленных в вакансии 36 злотых в час гарантированными могут быть только 20 злотых, а остальное будет зависеть от выполнения условий получения премии. Из-за больничного или пропущенного изменения итоговая зарплата может быть ниже.

Манипуляции с учетом рабочего времени

Человек может фактически отработать 220 часов, но в расчете зарплаты увидеть всего 180. Поэтому работникам советуют самостоятельно контролировать отработанные часы и сравнивать их с данными в расчете.

Неоплата сверхурочных и ночных часов

По данным компании, работнику могут оплачивать все часы по одинаковой ставке, не считая предусмотренных доплат за сверхурочную или ночную работу.

Неожиданные удержания из зарплаты

Часть дохода могут содержаться за жилье, транспорт, рабочую одежду или другие расходы. Отдельным риском есть штрафы или платежи, о которых работника не предупредили во время рекрутации.

Как украинцам проверить условия работы

В Gremi Personal отмечают, что одна из главных ошибок при поиске работы в Польше - сравнивать вакансии только по указанной ставке.

"Сегодня рискованная вакансия не обязательно выглядит как обман. В ней может быть хорошая ставка, нормальное описание работы и стандартный договор. Проблема становится заметной позже, когда появляются дополнительные удержания, меняется зарплата или возникают вопросы с документами", - отмечают в компании.

Поэтому перед трудоустройством советуют проверить не только вакансию, но и само агентство, его репутацию, опыт работы и условия, которые она предлагает.

По данным Gremi Personal, к концу 2025 года в Польше было зарегистрировано более 8,2 тыс. агентств занятости. Из-за высокой конкуренции часть компаний пытается привлечь кандидатов максимально привлекательными условиями, не всегда совпадающими с условиями договора и фактической зарплатой.