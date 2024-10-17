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Зарплата українців залежить від професії: в яких сферах платять найбільше

Четвер 17 жовтня 2024 17:30
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Зарплата українців залежить від професії: в яких сферах платять найбільше Зарплати українців залежать, зокрема, від сфери роботи (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Зарплати українців залежать не лише від ступеня освіти, рівня знань, досвіду роботи або кваліфікацій, але і від сфери (професії), в якій людині доведеться працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики України.

В яких сферах українцям платять найбільше

У другому кварталі 2024 року експерти зафіксували зростання в Україні середньої зарплати офіційно працевлаштованих працівників (яка становила майже 21 тисячу гривень). Однак у деяких сферах спеціалістам платять більше, ніж в інших.

Так, серед фахівців з найбільшими зарплатами варто згадати працівників зі сфери:

  • інформації та телекомунікацій - близько 50,2 тис. грн
  • авіаційного транспорту - близько 43,4 тис. грн
  • фінансової та страхової діяльності - близько 39,9 тис. грн
  • професійної, наукової й технічної діяльності - близько 28,3 тис. грн
  • державного управління та оборони - близько 27,3 тис. грн
  • обов'язкового соціального страхування - близько 27,3 тис. грн

Тим часом найменші зарплати отримують працівники зі сфери:

  • тимчасового розміщування та організації харчування - близько 15,4 тис. грн
  • мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - близько 15,1 тис. грн
  • освіти - близько 15,1 тис. грн
  • функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - близько 12,8 тис. грн
  • діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг - близько 12,8 тис. грн

Зарплата українців залежить від професії: в яких сферах платять найбільше

Середня зарплата в Україні за видами економічної діяльності (скриншот: ukrstat.gov.ua/operativ)

Жінки або чоловіки: чиї зарплати більші

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що хоча в Україні на законодавчому рівні закріплена рівність трудових прав для обох статей, на практиці досі можна зустрітися з дискримінаційними нормами.

Варто зазначити, що суто "чоловічі" професії в нашій країні зникли лише у 2017 році, коли було скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я зі списком 450 професій які вважалися "небезпечними для здоров'я" жінок.

Ще більше ситуацію з гендерною рівністю змінила повномасштабна війна, адже на тлі мобілізаційних процесів роботодавці все активніше залучають жінок на "нетипові" на перший погляд, посади у сфері транспорту, будівництва, аграрному секторі і т.ін.

Однак наближення до балансу між жінками та чоловіками у професіях, не означає рівності в оплаті праці.

Читайте також, чому зростання реальних зарплат українців сповільнилося.

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