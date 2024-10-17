Зарплата украинцев зависит от профессии: в каких сферах платят больше всего

Зарплаты украинцев зависят не только от степени образования, уровня знаний, опыта работы или квалификаций, но и от сферы (профессии), в которой человеку придется работать.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Так, среди специалистов с наибольшими зарплатами стоит упомянуть работников из сферы:

Во втором квартале 2024 года эксперты зафиксировали рост в Украине средней зарплаты официально трудоустроенных работников (которая составляла почти 21 тысячу гривен). Однако в некоторых областях специалистам платят больше, чем в других.

Женщины или мужчины: чьи зарплаты больше

Напомним, ранее мы рассказывали, что хотя в Украине на законодательном уровне закреплено равенство трудовых прав для обоих полов, на практике до сих пор можно встретиться с дискриминационными нормами.

Стоит отметить, что чисто "мужские" профессии в нашей стране исчезли только в 2017 году, когда был отменен приказ Министерства здравоохранения со списком 450 профессий, которые считались "опасными для здоровья" женщин.

Еще больше ситуацию с гендерным равенством изменила полномасштабная война, ведь на фоне мобилизационных процессов работодатели все активнее привлекают женщин на "нетипичные" на первый взгляд должности в сфере транспорта, строительства, аграрном секторе и т.п.

Однако приближение к балансу между женщинами и мужчинами в профессиях не означает равенства в оплате труда.

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