Зарплата в Україні за останній квартал скоротилася на 1500 гривень, - офіційні дані ПФУ

За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році склала:

січень - 12 644,98 гривень

лютий - 12 794,11 гривень

березень - 13 423,28 гривень

квітень - 13 626,02 гривень

травень - 14 109,64 гривень

червень - 16 012,38 гривень

липень - 13 996,68 гривень

серпень - 13 778,13 гривень

вересень - 14 518,38 гривень.

Дані ПФУ свідчать, що за останній рік зарплата зросла на 8,4%. У вересні 2022 року вона складала 13 387,48 гривень.

Офіційний рівень інфляції у вересні 2023 року становив 7,1%. Таким чином, тенденція до невеликого зростання реальної зарплати збереглася - вона збільшилася трохи більше ніж на 1%.

Дані ПФУ та дані Держстату

Варто відзначити, що дані ПФУ відрізняються від інформації Держстату, який публікує показники середньої зарплати штатних працівників.

За даними статистичного відомства, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Прогнози уряду та НБУ

Кабінет міністрів в проекті державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців.

За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

За прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.