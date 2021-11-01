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Зарплата в Украине: в каких сферах платят больше

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 12:26
Зарплата в Украине: в каких сферах платят больше Фото: больше всего платят в авиации, в ИТ-отрасли и в финансовой сфере (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2021 года составляла 13 604 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 28,7% до 27 084 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,1 % до 24 900 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,5% до 23 277 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 41,9% до 11 516 гривен, педагогов - на 28,5% до 11 512 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 18,5% до 8 009 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. За последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.

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Зарплата в Украине Государственная служба статистики
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