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Зарплата в Україні: в яких сферах платять більше

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 12:26
Зарплата в Україні: в яких сферах платять більше Фото: найбільше платять в авіації, в ІТ-галузі та у фінансовій сфері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-вересень 2021 року становила 13 604 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 21,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 28,7% до 27 084 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,1% до 24 900 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,5% до 23 277 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 41,9% до 11 516 гривень, педагогів - на 28,5% до 11 512 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 18,5% до 8 009 гривень.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року склала 14 239 гривень. За останній рік (порівняно з вереснем минулого року) зарплата зросла на 18,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 6,9%.

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Зарплата в Україні Державна служба статистики
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