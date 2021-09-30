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Зарплата в Украине: в каких отраслях платят больше всего

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-август 2021 года составляла 13 525 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 28,1 % до 26 739 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,1 % до 24 835 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,4% до 23 365 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 44,0% до 11 398 гривен, педагогов - на 45,2% до 11 616 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 16,9% до 7 915 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

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Зарплата в Украине