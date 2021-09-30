Зарплата в Украине: в каких отраслях платят больше всего

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 28,1 % до 26 739 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,1 % до 24 835 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,4% до 23 365 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 44,0% до 11 398 гривен, педагогов - на 45,2% до 11 616 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 16,9% до 7 915 гривен.