RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зарплата в Україні: в яких галузях платять найбільше

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-серпень 2021 року становила 13 525 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 28,1% до 26 739 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,1% до 24 835 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,4% до 23 365 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 44,0% до 11 398 гривень, педагогів - на 45,2% до 11 616 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 16,9% до 7 915 гривень.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем (14 345 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні