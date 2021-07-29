ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зарплата в Україні: в яких областях платять більше

Новость на русском →
Україна, Четвер 29 липня 2021 16:41
Зарплата в Україні: в яких областях платять більше Фото: зарплата в Києві в 1,5 рази вище, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-червні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 387 гривень. Це на 45,6% більше, ніж в цілому по країні (13 310 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 374 гривень, у Київській області - 13 550 гривень. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 209 гривень) і в Дніпропетровській (13 192 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 599 гривень (79,6%) і в Чернівецькій області-10 765 гривень (80,9%) від середньої зарплати по країні.

Зарплата в Україні: в яких областях платять більше

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень. Це на 814 гривень більше у порівнянні з травнем (13 499 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
зарплата Державна служба статистики
NEWS
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так