Зарплата в Україні: в яких областях платять більше

У січні-червні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 387 гривень. Це на 45,6% більше, ніж в цілому по країні (13 310 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 374 гривень, у Київській області - 13 550 гривень. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 209 гривень) і в Дніпропетровській (13 192 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 599 гривень (79,6%) і в Чернівецькій області-10 765 гривень (80,9%) від середньої зарплати по країні.