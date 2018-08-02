Зарплата судьи ВАКС будет составлять до 100 тыс. гривен в месяц

На зарплату судей ВАКС могут влиять такие обстоятельства как судейская выслуга и наличие ученой степени

Судьи Высшего антикоррупционного суда получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч гривен ежемесячно. Об этом во время брифинга сообщил член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в ВАКС определен в законе "О судоустройстве и статусе судей".

"В этом суде два уровня. Этот суд работает и как суд первой инстанции - обычный местный суд, и как суд апелляционной инстанции. На сегодня размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в этих судах определен в законе "О судоустройстве и статусе судей". Если вы его откроете, или это 25 минимальных размеров для трудоспособного лица или 30. Эти размеры будут соответственно применены к судьям (ВАКС, - ред.)", - сообщил Щотка.

Он добавил, что на заработную плату судей Высшего антикоррупционного суда могут влиять такие обстоятельства как судейская выслуга и наличие научной степени.

"В среднем, думаю так, что для первой инстанции - это будет около 50 тысяч гривен. Для апелляционной - около 100 тысяч гривен. Ежемесячно", - добавил член ВККСУ.

Напомним, на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) претендуют 16 кандидатов на место.

2 августа ВККСУ объявила конкурс в Высший антикоррупционный суд. В ВАКС должны быть выбраны 39 судей.