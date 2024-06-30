Зарплата стане вищою на 40%: кому обов'язково знати англійську для роботи

Англійська мова вже давно є міжнародною мовою, якою спілкуються у світі та яку вивчають у школах. Крім того, сьогодні є професії, куди без знання цієї іноземної мови складно потрапити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua.

Де англійська є обов'язковою

Десятка сфер роботи, де без англійської не обійтися:

IT-сфера

маркетинг, реклама, PR

ЗМІ, видавництво, поліграфія

топменеджмент, керівництво вищої ланки

юриспруденція

освіта, наука

управління персоналом, HR

культура, музика, шоубізнес

секретаріат, діловодство

телекомунікації та зв'язок

У перших чотирьох категоріях майже половина вакансій вимагає знання англійської мови від кандидатів.

Як змінюється зарплата залежно від знання англійської

За даними дослідження, у травні середній розмір заробітної плати склав 20 000 гривень. Напротивагу у вакансіях з обов'язковими знаннями англійської - 28 000 гривень.

Найбільше різниця помітна у таких категоріях:

фінанси, банк - зарплати зі знанням англійської 35 000 гривень , +100% до середньої зарплати у категорії

, +100% до середньої зарплати у категорії логістика, склад, ЗЕД - 35 000 гривень , +79%

, +79% бухгалтерія, аудит - 30 000 гривень , +62%

, +62% робочі спеціальності, виробництво - 32 300 гривень , +62%

, +62% сільське господарство, агробізнес - 32 500 гривень , +51%

, +51% дизайн, творчість - 31 000 гривень , +48%

, +48% транспорт, автобізнес - 40 000 гривень, +45%

Очевидною є закономірність: що вищий рівень мови, то вища зарплата. У середньому дохід залежно від рівня такий:

початковий - 22 000 гривень

середній - 25 000 гривень

вище середнього - 30 000 гривень

просунутий - 32 500 гривень

вільно - 35 000 гривень

"Звісно ж, на розмір зарплати впливає не лише англійська, а й низка інших чинників, як-от hard і soft skills, досвід тощо. Однак володіння мовою, безумовно, є необхідним чинником, щоб претендувати на такі вакансії та заробляти більше", - йдеться в дослідженні.