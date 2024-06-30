Зарплата стане вищою на 40%: кому обов'язково знати англійську для роботи
Англійська мова вже давно є міжнародною мовою, якою спілкуються у світі та яку вивчають у школах. Крім того, сьогодні є професії, куди без знання цієї іноземної мови складно потрапити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua.
Де англійська є обов'язковою
Десятка сфер роботи, де без англійської не обійтися:
- IT-сфера
- маркетинг, реклама, PR
- ЗМІ, видавництво, поліграфія
- топменеджмент, керівництво вищої ланки
- юриспруденція
- освіта, наука
- управління персоналом, HR
- культура, музика, шоубізнес
- секретаріат, діловодство
- телекомунікації та зв'язок
У перших чотирьох категоріях майже половина вакансій вимагає знання англійської мови від кандидатів.
Як змінюється зарплата залежно від знання англійської
За даними дослідження, у травні середній розмір заробітної плати склав 20 000 гривень. Напротивагу у вакансіях з обов'язковими знаннями англійської - 28 000 гривень.
Найбільше різниця помітна у таких категоріях:
- фінанси, банк - зарплати зі знанням англійської 35 000 гривень, +100% до середньої зарплати у категорії
- логістика, склад, ЗЕД - 35 000 гривень, +79%
- бухгалтерія, аудит - 30 000 гривень, +62%
- робочі спеціальності, виробництво - 32 300 гривень, +62%
- сільське господарство, агробізнес - 32 500 гривень, +51%
- дизайн, творчість - 31 000 гривень, +48%
- транспорт, автобізнес - 40 000 гривень, +45%
Очевидною є закономірність: що вищий рівень мови, то вища зарплата. У середньому дохід залежно від рівня такий:
- початковий - 22 000 гривень
- середній - 25 000 гривень
- вище середнього - 30 000 гривень
- просунутий - 32 500 гривень
- вільно - 35 000 гривень
"Звісно ж, на розмір зарплати впливає не лише англійська, а й низка інших чинників, як-от hard і soft skills, досвід тощо. Однак володіння мовою, безумовно, є необхідним чинником, щоб претендувати на такі вакансії та заробляти більше", - йдеться в дослідженні.
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