Зарплата станет выше на 40%: кому обязательно знать английский для работы
Английский язык уже давно является международным языком, которым общаются в мире и который изучают в школах. Кроме того, сегодня есть профессии, куда без знания этого иностранного языка сложно попасть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование сайта по поиску работы Work.ua.
Где английский является обязательным
Десятка сфер работы, где без английского не обойтись:
- IT-сфера
- маркетинг, реклама, PR
- СМИ, издательство, полиграфия
- топ-менеджмент, руководство высшего звена
- юриспруденция
- образование, наука
- управление персоналом, HR
- культура, музыка, шоу-бизнес
- секретариат, делопроизводство
- телекоммуникации и связь
В первых четырех категориях почти половина вакансий требуют знания английского языка от кандидатов.
Как меняется зарплата в зависимости от знания английского
По данным исследования, в мае средний размер заработной платы составил 20 тысяч гривен. Тем временем в вакансиях с обязательными знаниями английского - 28 000 гривен.
Больше разница заметна в следующих категориях:
- финансы, банк - зарплаты со знанием английского 35 000 гривен, +100% к средней зарплате в категории
- логистика, склад, ВЭД - 35 000 гривен, +79%
- бухгалтерия, аудит - 30 000 гривен, +62%
- рабочие специальности, производство - 32 300 гривен, +62%
- сельское хозяйство, агробизнес - 32 500 гривен, +51%
- дизайн, творчество - 31 000 гривен, +48%
- транспорт, автобизнес - 40 000 гривен, +45%
Очевидна закономерность: чем выше уровень языка, тем выше зарплата. В среднем доход в зависимости от уровня такой:
- начальный - 22 000 гривен
- средний - 25 000 гривен
- выше среднего - 30 000 гривен
- продвинутый - 32 500 гривен
- свободно - 35 000 гривен
"Конечно же, на размер зарплаты влияет не только английский, но и ряд других факторов, таких как hard и soft skills, опыт и т. д. Однако владение языком, безусловно, является необходимым фактором, чтобы претендовать на такие вакансии и зарабатывать больше", - говорится в исследовании.
Раньше мы рассказывали, в каких отраслях работы в Украине больше всего вакансий.
Читайте также, как найти работу с помощью LinkedIn.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.