Зарплата для розрахунку пенсії зросла на 4 тисячі гривень

За даними ПФУ, офіційна зарплата в березні становила 19 430,52 гривень, що на 3 996,54 гривень більше, ніж у березні минулого року (15 433,98 гривень).

Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.