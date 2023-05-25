Зарплата до 70 тисяч гривень. Топ-10 найбільш затребуваних професій в Україні

У базі даних Державної служби зайнятості станом на травень 2023 року зареєстровано 36 тисяч вакансій. Деякі роботодавці готові платити до 70 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного центру зайнятості.
У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування:
Топ-10 найбільш затребуваних робітничих професій за даними бази вакансій служби зайнятості є таким:
Станом на початок травня середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн. Зокрема серед працівників сфери торгівлі та послуг - 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств - 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом - 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин - 12 тис. гривень.
При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
"Слід зазначити, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в центрі, однією з основних проблем на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. На сьогодні найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Водночас серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах - до 60% і вище. При цьому, кількість безробітних з числа колишніх керівників, професіоналів та фахівців утричі перевищувала кількість відповідних вакансій.
Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року ситуація на ринку праці в Україні поліпшується. Однак безробіття залишається високим та набуває ознак структурного. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%
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