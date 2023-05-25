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Зарплата до 70 тысяч гривен. Топ-10 самых востребованных профессий в Украине

Фото: некоторые работодатели готовы платить до 70 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В базе данных Государственной службы занятости по состоянию на май 2023 зарегистрировано 36 тысяч вакансий. Некоторые работодатели готовы платить до 70 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

Предложение работы

В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства:

  • квалифицированных рабочих с инструментом - 22% всех представленных вакансий (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик);
  • рабочих по обслуживанию оборудования и машин - 17% (водитель, тракторист-машинист с/х производства, токарь, оператор заправочных станций, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана);
  • профессионалов - 15% (учитель, воспитатель, фармацевт, инженер, врач, психолог, инженер по охране труда);
  • работников сферы торговли и услуг - 13% (продавец, повар, охранник, официант, социальный рабочий, парикмахер, младшая медицинская сестра).

Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий по данным базы вакансий службы занятости:

  • водитель (1 752 вакансии);
  • швея (1 548 вакансий);
  • продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);
  • повар (827 вакансий);
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);
  • электрогазосварщик (346 вакансий);
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);
  • токарь (301 вакансия);
  • слесарь-сантехник (298 вакансий);
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).

Зарплаты

По состоянию на начало мая средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составил 11 тыс. грн. В частности среди работников сферы торговли и услуг - 12 тыс. грн, квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств - 8 тыс. грн, квалифицированных рабочих с инструментом - 11 тыс. грн, рабочих по обслуживанию оборудования и машин - 12 тыс. гривен.

При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:

  • литейщик металлов и сплавов - 70 тыс. грн;
  • слесарь-инструментальщик - 60 тыс. грн;
  • кузнец на молотах и прессах - 50 тыс. грн;
  • слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин - 50 тыс. грн;
  • водитель - 50 тыс. грн;
  • машинист бульдозера - 46 тыс. грн;
  • повар - 45 тыс. грн;
  • тракторист - 43 тыс. грн;
  • токарь - 40 тыс. грн.

"Следует отметить, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы по выполнению сложных задач или за работу в особых условиях", - говорится в сообщении.

Как отметили в центре, одной из основных проблем на рынке труда является профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы. На сегодняшний день наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий. В то же время среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных крупных городах - до 60% и выше. При этом количество безработных из числа бывших руководителей, профессионалов и специалистов втрое превышало количество соответствующих вакансий.

Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года ситуация на рынке труда в Украине улучшается. Однако безработица остается высокой и приобретает признаки структурной. В I квартале 2023 года уровень безработицы оценен в около 20%.

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