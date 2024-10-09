Заробляли на ухилянтах. У Рівному викрили схему, до якої залучили 26 медпрацівників

Що сталось

Схему організувала голова місцевого агентства нерухомості й дві її підлеглі. Зокрема, як й згадувалось вище, до оборудки були залучені 26 медичних працівників, серед яких були й посадовиці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Вартість таких "послуг" становила від 15 до 20 тисяч доларів з одного клієнта", - пише СБУ.

Фото: у Рівному викрили схему для ухилянтів, до якої залучили 26 медпрацівників (t.me/SBUkr)

Для реалізації оборудки історії хвороб ухилянтів фальсифікувались. Після цього представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки щодо непридатності "хворих" до військової служби.

"Для пошуку потенційних клієнтів організатори оборудки використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. Отримані "прибутки" розподіляли між усіма учасниками злочинів", - додає СБУ,

Трьох організаторів схеми було затримано під час передачі 16,7 тисячі доларів від нового ухилянта.

Вже під час обшуків було виявлено:

14 млн гривень;

підроблені медичні висновки;

чорнові записи;

мобільні телефони;

комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Що загрожує

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом. Їм загрожує 5 років тюрми.

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися "послугою", - відзначає СБУ.