"Допомогли" понад 400 ухилянтам. СБУ викрила у Харкові злочинну групу

Служба безпеки України викрила корупційну схему на Харківщині, яка допомагала ухилянтам уникати мобілізації на основі фіктивних довідок про інвалідність. Організатором оборудки виявився голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

До схеми були залучені 12 спільників, включаючи підлеглих голови, керівників медичних закладів та цивільних посередників. Зловмисники виготовляли підроблені медичні документи про нібито наявність захворювань, які стали підставою для оформлення інвалідності. Вартість "послуг" залежала від терміновості і становила від 2 до 5 тисяч доларів.

Завдяки їхній діяльності понад 400 чоловіків призовного віку незаконно уникнули мобілізації.

У результаті масштабної спецоперації співробітники СБУ затримали організатора та всіх учасників злочинної групи. Проведено майже 90 обшуків, під час яких вилучено справи призовників, мобільні телефони, комп'ютери з доказами незаконної діяльності, а також гроші: понад 500 тисяч доларів, 80 тисяч євро та понад 1 мільйона гривень.

Затриманим вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності Збройних сил України та підроблення документів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Фото: СБУ викрила у Харкові злочинну групу (t.me/SBUkr)