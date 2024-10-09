Зарабатывали на уклонистах. В Ровно разоблачили схему, к которой привлекли 26 медработников

В Ровно ликвидировали масштабную коррупционную схему для уклонистов. К сделке были привлечены 26 медработников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Схему организовала глава местного агентства недвижимости и две ее подчиненные. В частности, как и упоминалось выше, к сделке были привлечены 26 медицинских работников, среди которых были и чиновницы медико-социальных экспертных комиссий областного центра.
"За деньги фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Стоимость таких "услуг" составляла от 15 до 20 тысяч долларов с одного клиента", - пишет СБУ.
Фото: в Ровно разоблачили схему для уклонистов, к которой привлекли 26 медработников (t.me/SBUkr)
Для реализации сделки истории болезней уклонистов фальсифицировались. После этого представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к военной службе.
"Для поиска потенциальных клиентов организаторы сделки использовали наработанные связи агентства недвижимости. Полученную "прибыль распределяли между всеми участниками преступлений", - добавляет СБУ,
Три организатора схемы были задержаны во время передачи 16,7 тысячи долларов от нового уклониста.
Уже во время обысков было обнаружено:
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. Им грозит 5 лет тюрьмы.
"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в том числе уклонистов, которые воспользовались "услугой", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также разоблачила схему для уклонистов в Харьковской области. Ее организатором оказался глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра.
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