Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансій

Середня зарплата українців на початок 2025 року становить 23 тисячі гривень. Втім, низці спеціалістів пропонують заробіток, який може сягати 100 тисяч і навіть більше.
РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає, яку роботу пропонують українцям із зарплатою від 100 тисяч гривень.
У Києві компанія SUNSAY NRG, яка займається сонячною енергетикою для бізнесу та дому, шукає операційного директора. В оголошені вказано, що на цій посаді зарплата складатиме 100 тисяч гривень на місяць.
Серед вимог до кандидата: досвід на аналогічній позиції понад 5 років, глибоке розуміння фінансових аспектів бізнесу та знання англійської мови на рівні не нижче В2.
Компанія JobHunt, яка займається підбором персоналу, зараз шукає генерального директора. У вакансії зазначається, що ідеальним кандидатом на цю вакансію є лідер із сильною діловою інтуїцією та досвідом управління масштабними проектами.
В обов'язки генерального директора входитиме розробка та реалізація довгострокової стратегії розвитку компанії, координація роботи топменеджменту та моніторинг фінансових показників. За цю роботу пропонують зарплату в 100 тисяч гривень в місяць.
Оголошення про роботу (скриншот cайта Work.ua)
Роботу фіналістом із зарплатою у 100 тисяч гривень пропонують у компанії архітектури, будівництва та дизайну Teambuild. На цю посаду готові взяти людину, яка має більш як два роки досвіду в банківській справі або аудиті та володіє англійською мовою на високому рівні.
В обов'язки входитиме ведення бухгалтерського та податкового обліку, документації та звітності по ЗЕД.
У Львові компанія SPICER - крафтовий виробник міцних алкогольних напоїв шукає комерційного директора, якому готова платити від 120 до 150 тисяч гривень щомісяця. Серед вимог до кандидата - досвід роботи керівником відділу продажів або комерційного відділу, а також глибоке знання ринку ритейлу та стратегічне мислення.
В обов'язки входитиме створення та запроваджування інноваційних стратегій у продажах, систематизація усіх процесів.
Керівнику служби безпеки у компанії JobHunt готові платити від 300 до 500 тисяч гривень в місяць. Кандидат на цю посаду повинен вміти створювати і впроваджувати політику забезпечення безпеки компанії, зокрема інформаційної, економічної, фізичної та кадрової. Досвід роботи у даній сфері буде перевагою.
Компанія, окрім солідної зарплати, також пропонує бронювання від мобілізації.
Оголошення про роботу (скриншот сайта Work.ua)
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Читайте також про те, що за рік в Україні зросли зарплати на 18%. Тепер середній заробіток становить 23 тисячі гривень. Втім, у працівників IT-сфери зарплата знизилась. Наприклад, HTML-верстальники почали отримувати на 9% менше, а Javascript-програмісти - на 18%.
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