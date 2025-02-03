Вік не перешкода. Які вакансії пропонують пенсіонерам і скільки можна зробити

Зараз в Україні 10,3 мільйона пенсіонерів, із них продовжують працювати 2,8 мільйона осіб. Такі дані наводить Пенсійний фонд України станом на 1 січня 2025 року.

РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає про те, яку роботу пропонують пенсіонерам і скільки можна заробити.

Яку роботу пропонують пенсіонерам

Зараз на сайті понад 91 тисяча вакансій, із них - 5 583 пропозицій роботи для пенсіонерів. Найбільше їх у сфері робітничих спеціальностей та виробництва - 1 639. Серед наявних пропозицій роботи:

комплектувальник товарів - 24-28 тисяч гривень;

слюсар - 21 тисяча гривень;

електромеханік - 30-40 тисяч гривень;

радіоелектронік - 30-40 тисяч гривень;

фасувальник - 25 тисяч гривень;

збиральник меблів - 18-22 тисячі гривень;

електрик - 17 550 гривень;

пекар - 20-24 тисячі гривень.

Друга за кількість пропозицій для пенсіонерів - сфера обслуговування, там зараз 1 153 вакансії. Найбільше пропозицій:

кур'єр - 16-30 тисяч гривень;

прибиральник - 36-45 тисяч гривень;

посудомийник - 18-21 тисяча гривень;

санітарка, молодша сестра - 11 500 гривень;

паркувальник - 8 800 - 9 400 гривень;

вихователь дошкільного відділення - 8 500 - 11 000 гривень;

швачка - 15-25 тисяч гривень.



Вакансії для пенсіонерів (скриншот сайту Work.ua)

Третя у рейтингу із кількості вакансій - сфера транспорту та автобізнесу. Зараз там 951 пропозиція роботи. Пенсіонерам доступні наступні вакансії:

водій таксі - 25-50 тисяч гривень;

водій міжнародних перевезень - 50-100 тисяч гривень;

водій-експедитор - 22 тисячі гривень;

далекобійник - 40-47 тисяч гривень;

автослюсар - 15-35 тисяч гривень.

Також багато пропозицій у сфері логістики та ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності) - 662 вакансії, будівництво та архітектура - 511, роздрібна торгівля - 458, медицина та фармацевтика - 404, бухгалтерія та аудит - 299.

Зазначимо, що більшість вакансій, які пропонують пенсіонерам, це "чоловічі" спеціальності. Це може бути спричинено тим, що значна частина чоловіків працездатного віку зараз залучена на фронті й тому бракує працівників.

Пропозиція працевлаштування для пенсіонерів (скриншот сайту Work.ua)

Чи впливає працевлаштування на розмір пенсії

Пенсіонери, які продовжують працювати, отримують вищі виплати. За даними ПФУ, середній розмір пенсій становить 5 789,05 гривень, а у тих, хто працює - 6 302,76 гривні. Протягом минулого року виплати працевлаштованим працівникам зросли на 11,3% (на 641,71 гривні), а решті - на 7,5% (на 403,8 гривні).

Додамо, що торік влітку Центр Разумкова провів опитування про те, як українці ставлять до ймовірного підвищення пенсійного віку та до скількох років вони готові працювати.

58% опитаних вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки і переважатимуть можливий позитив, а 16% відповіли, що ці зміни можуть мати однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.

Третина опитаних відповіли, що готові працювати до 60 років, 12% - до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. А 20% зізнались, що взагалі не можуть або не готові працювати.