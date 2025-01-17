Стало відомо, хто з українців за рік почав заробляти більше, а кому - знизили зарплату

Середня зарплата за рік зросла на 18% і зараз становить 22,5 тисячі гривень, за даними "Work.ua". Разом із цим кількість вакансій за аналогічний період зменшилась на 13%.

РБК-Україна із посиланням на статистику "Work.ua" розповідає, як змінились зарплати в Україні протягом року.

У кого найбільше зросла зарплата протягом року

Найбільше за 2024 рік рівень заробітку піднявся у радіотехніків - їм у вакансіях пропонують на 88% більше зарплати. В середньому ці спеціалісти отримують 37 500 гривень. Втім варто наголосити, що медіана заробітних плат розрахована за даними лише з 20 вакансій, водночас їхня кількість за рік зросла на 75%.

На 69% зросла зарплата в управителів нерухомістю, зараз вона в середньому становить 70 тисяч гривень. За рік на сайті з пошуку роботи з'явилось на 20% більше вакансій на цю посаду.

Медичним директорам почали пропонувати у вакансіях зарплату на 64% більшу, ніж торік. Зараз вони в середньому заробляють 45 тисяч гривень. Втім, за рік кількість пропозицій щодо працевлаштування на цю посаду зменшилась майже на третину.

На 57% підвищились зарплати у кредитних експертів, їм в середньому тепер платять 23,5 тисячі гривень, але таких вакансій стало на чверть менше, ніж торік.

Інструкторам в автошколі і теплотехнікам тепер пропонують зарплату на 56% вищу, що дорівнює 35 тисячам гривень. На 55% збільшились заробітки у начальників транспортного відділу і керівників мережами магазинів. Перші тепер отримують 42,5 тисячі гривень, другі - 31 тисячу гривень.

На 52% стали вищими зарплати у водіїв-інструкторів, працівників лінії роздачі та організаторів. Тепер їм пропонують роботу із оплатою: 35 тисяч, 21 тисяча і 17,5 тисячі гривень.

Список професій, у яких зарплата за рік зросла більш як на 50% (скриншот сайту "Work.ua")

Кому найменше підвищили зарплату

За минулий рік рівень зарплати, який пропонують у резюме реабілітологам, зріс лише на 2%. Середня зарплата у них зараз становить 23 тисячі гривень.

Тестувальники почали заробляти на 4% більше - 25 тисяч гривень на місяць, маркувальники - на 5%, рівень їхньої зарплати становить 10,5 тисячі гривень. На 6% зріс заробіток у домашніх робітниць - 25 тисяч гривень.

Вчителям англійської мови підвищили зарплату тільки на 7%. В середньому їхній заробіток зараз становить 22,5 тисячі гривень. При цьому кількість вакансій зменшилась на чверть.

На 8% зріс заробіток у головних бухгалтерів. Їм пропонують місячну оплату у розмірі 32,5 тисячі гривень. А флористи почали заробляти на 9% більше, в середньому їм платять 19 тисяч гривень.

Логістам підвищили зарплати на 10% до 27,5 тисячі гривень, на 11% підвищили зарплати операторам колл-центрів, тепер вони в середньому заробляють 21 тисячу гривень. Також на 11% зросли заробітки у спеціалістів підтримки користувачів та терапевтів, в середньому їм тепер платять по 25 тисяч гривень.

У кого знизились зарплати

За рік "просіли" зарплати" в IT-сфері. На 1% впали заробітки у Front-end програмістів, зараз їхні зарплати в середньому становлять 37 тисяч гривень. IT-спеціалісти почали заробляти на 2% менше - 23,5 тисячі гривень, а от HTML-верстальники на 9% - 20,5 тисячі гривень.

На 14% впали заробітки у розробників React, зараз їм в середньому платять 45 тисяч гривень. Водночас на ринку кількість вакансій для розробників React також зменшилась на 45%. Javascript-програмісти почали заробляти на 18% менше - 41 тисячу гривень.

Рівень зарплати, який пропонують у вакансіях бізнес-аналітикам, знизився на 3%, їм зараз в середньому платять 35 тисяч гривень, а анестезіологам - на 5%. В середньому вони тепер заробляють 20 тисяч гривень.

На 6% до 37,5 тисячі гривень знизились зарплати у регіональних директорів. При цьому кількість вакансій за рік також зменшилась на 6%.

Брокерам знизили зарплати на 9%, в середньому вони заробляють тепер 40 тисяч гривень, настільки ж впала зарплата у мулярів - до 30 тисяч гривень. А от страхові агенти почали заробляти менше на 11%, рівень оплати зараз становить 20 тисяч гривень. Зарплати трейдерів впали на 25% до 30 тисяч гривень.

Найбільше зарплати впали в IT-сфері (скриншот сайту "Work.ua")

Чиї зарплати залишились без змін

Рівень зарплати за рік не змінився у представників наступних професій:

бетоняр - 30 тисяч гривень;

аналітик 1C - 27,5 тисячі гривень;

інженер систем відеонагляду - 25 тисяч гривень;

геодезист - 22,5 тисячі гривень;

поліцейські - 20,1 тисячі гривень;

соціальні працівники і педагоги раннього розвитку - 15 тисяч гривень;

медичний реєстратор - 15 тисяч гривень;

викладач інформаційних технологій - 12,5 тисячі гривень.

Як змінився рівень зарплат в Україні за 2024 рік (фото ілюстративне: Freepik)