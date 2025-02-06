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Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансій

Четвер 06 лютого 2025 18:18
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Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансій Кому з українців готові платити по 100 тисяч гривень зарплати (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Середня зарплата українців на початок 2025 року становить 23 тисячі гривень. Втім, низці спеціалістів пропонують заробіток, який може сягати 100 тисяч і навіть більше.

РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає, яку роботу пропонують українцям із зарплатою від 100 тисяч гривень.

Кому пропонують зарплату від 100 тисяч гривень

У Києві компанія SUNSAY NRG, яка займається сонячною енергетикою для бізнесу та дому, шукає операційного директора. В оголошені вказано, що на цій посаді зарплата складатиме 100 тисяч гривень на місяць.

Серед вимог до кандидата: досвід на аналогічній позиції понад 5 років, глибоке розуміння фінансових аспектів бізнесу та знання англійської мови на рівні не нижче В2.

Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансійОголошення про роботу (скриншот cайта Work.ua)

Компанія JobHunt, яка займається підбором персоналу, зараз шукає генерального директора. У вакансії зазначається, що ідеальним кандидатом на цю вакансію є лідер із сильною діловою інтуїцією та досвідом управління масштабними проектами.

В обов'язки генерального директора входитиме розробка та реалізація довгострокової стратегії розвитку компанії, координація роботи топменеджменту та моніторинг фінансових показників. За цю роботу пропонують зарплату в 100 тисяч гривень в місяць.

Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансій

Оголошення про роботу (скриншот cайта Work.ua)

Роботу фіналістом із зарплатою у 100 тисяч гривень пропонують у компанії архітектури, будівництва та дизайну Teambuild. На цю посаду готові взяти людину, яка має більш як два роки досвіду в банківській справі або аудиті та володіє англійською мовою на високому рівні.

В обов'язки входитиме ведення бухгалтерського та податкового обліку, документації та звітності по ЗЕД.

Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансійОголошення про роботу (скриншот cайта Work.ua)

У Львові компанія SPICER - крафтовий виробник міцних алкогольних напоїв шукає комерційного директора, якому готова платити від 120 до 150 тисяч гривень щомісяця. Серед вимог до кандидата - досвід роботи керівником відділу продажів або комерційного відділу, а також глибоке знання ринку ритейлу та стратегічне мислення.

В обов'язки входитиме створення та запроваджування інноваційних стратегій у продажах, систематизація усіх процесів.

Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансійОголошення про роботу (скриншот cайта Work.ua)

Керівнику служби безпеки у компанії JobHunt готові платити від 300 до 500 тисяч гривень в місяць. Кандидат на цю посаду повинен вміти створювати і впроваджувати політику забезпечення безпеки компанії, зокрема інформаційної, економічної, фізичної та кадрової. Досвід роботи у даній сфері буде перевагою.

Компанія, окрім солідної зарплати, також пропонує бронювання від мобілізації.

Заробіток від 100 тисяч гривень. Кому в Україні пропонують найвищі зарплати: огляд вакансій

Оголошення про роботу (скриншот сайта Work.ua)

Раніше ми розповідали про те, яку роботу пропонують пенсіонерам і скільки готові платити, а також, які є вакансії для людей з інвалідністю.

Читайте також про те, що за рік в Україні зросли зарплати на 18%. Тепер середній заробіток становить 23 тисячі гривень. Втім, у працівників IT-сфери зарплата знизилась. Наприклад, HTML-верстальники почали отримувати на 9% менше, а Javascript-програмісти - на 18%.

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