Заработок от 100 тысяч гривен. Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты: обзор вакансий
Средняя зарплата украинцев на начало 2025 года составляет 23 тысячи гривен. Однако ряду специалистов предлагают заработок, который может достигать 100 тысяч и даже больше.
РБК-Украина со ссылкой на Work.ua рассказывает, какую работу предлагают украинцам с зарплатой от 100 тысяч гривен.
Кому предлагают зарплату от 100 тысяч гривен
В Киеве компания SUNSAY NRG, которая занимается солнечной энергетикой для бизнеса и дома, ищет операционного директора. В объявлении указано, что на этой должности зарплата будет составлять 100 тысяч гривен в месяц.
Среди требований к кандидату: опыт на аналогичной позиции более 5 лет, глубокое понимание финансовых аспектов бизнеса и знание английского языка на уровне не ниже В2.
Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)
Компания JobHunt, которая занимается подбором персонала, сейчас ищет генерального директора. В вакансии отмечается, что идеальным кандидатом на эту вакансию является лидер с сильной деловой интуицией и опытом управления масштабными проектами.
В обязанности генерального директора будет входить разработка и реализация долгосрочной стратегии развития компании, координация работы топ-менеджмента и мониторинг финансовых показателей. За эту работу предлагают зарплату в 100 тысяч гривен в месяц.
Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)
Работу финалистом с зарплатой в 100 тысяч гривен предлагают в компании архитектуры, строительства и дизайна Teambuild. На эту должность готовы взять человека, который имеет более двух лет опыта в банковском деле или аудите и владеет английским языком на высоком уровне.
В обязанности будет входить ведение бухгалтерского и налогового учета, документации и отчетности по ВЭД.
Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)
Во Львове компания SPICER - крафтовый производитель крепких алкогольных напитков, ищет коммерческого директора, которому готова платить от 120 до 150 тысяч гривен ежемесячно. Среди требований к кандидату - опыт работы руководителем отдела продаж или коммерческого отдела, а также глубокое знание рынка ритейла и стратегическое мышление.
В обязанности будет входить создание и внедрение инновационных стратегий в продажах, систематизация всех процессов.
Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)
Руководителю службы безопасности в компании JobHunt готовы платить от 300 до 500 тысяч гривен в месяц. Кандидат на эту должность должен уметь создавать и внедрять политику обеспечения безопасности компании, в частности информационной, экономической, физической и кадровой. Опыт работы в данной сфере будет преимуществом.
Компания, кроме солидной зарплаты, также предлагает бронирование от мобилизации.
Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)
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Читайте также о том, что за год в Украине выросли зарплаты на 18%. Теперь средний заработок составляет 23 тысячи гривен. Однако, у работников IT-сферы зарплата снизилась. Например, HTML-верстальщики начали получать на 9% меньше, а Javascript-программисты - на 18%.
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