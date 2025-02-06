Заработок от 100 тысяч гривен. Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты: обзор вакансий

Средняя зарплата украинцев на начало 2025 года составляет 23 тысячи гривен. Однако ряду специалистов предлагают заработок, который может достигать 100 тысяч и даже больше.

РБК-Украина со ссылкой на Work.ua рассказывает, какую работу предлагают украинцам с зарплатой от 100 тысяч гривен.

Кому предлагают зарплату от 100 тысяч гривен

В Киеве компания SUNSAY NRG, которая занимается солнечной энергетикой для бизнеса и дома, ищет операционного директора. В объявлении указано, что на этой должности зарплата будет составлять 100 тысяч гривен в месяц.

Среди требований к кандидату: опыт на аналогичной позиции более 5 лет, глубокое понимание финансовых аспектов бизнеса и знание английского языка на уровне не ниже В2.

Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)

Компания JobHunt, которая занимается подбором персонала, сейчас ищет генерального директора. В вакансии отмечается, что идеальным кандидатом на эту вакансию является лидер с сильной деловой интуицией и опытом управления масштабными проектами.

В обязанности генерального директора будет входить разработка и реализация долгосрочной стратегии развития компании, координация работы топ-менеджмента и мониторинг финансовых показателей. За эту работу предлагают зарплату в 100 тысяч гривен в месяц.

Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)

Работу финалистом с зарплатой в 100 тысяч гривен предлагают в компании архитектуры, строительства и дизайна Teambuild. На эту должность готовы взять человека, который имеет более двух лет опыта в банковском деле или аудите и владеет английским языком на высоком уровне.

В обязанности будет входить ведение бухгалтерского и налогового учета, документации и отчетности по ВЭД.

Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)

Во Львове компания SPICER - крафтовый производитель крепких алкогольных напитков, ищет коммерческого директора, которому готова платить от 120 до 150 тысяч гривен ежемесячно. Среди требований к кандидату - опыт работы руководителем отдела продаж или коммерческого отдела, а также глубокое знание рынка ритейла и стратегическое мышление.

В обязанности будет входить создание и внедрение инновационных стратегий в продажах, систематизация всех процессов.

Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)

Руководителю службы безопасности в компании JobHunt готовы платить от 300 до 500 тысяч гривен в месяц. Кандидат на эту должность должен уметь создавать и внедрять политику обеспечения безопасности компании, в частности информационной, экономической, физической и кадровой. Опыт работы в данной сфере будет преимуществом.

Компания, кроме солидной зарплаты, также предлагает бронирование от мобилизации.

Объявление о работе (скриншот сайта Work.ua)