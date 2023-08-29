"Заробили" на ухилянтах мільйони гривень. У Чернігівській області викрили злочинну групу

Служба безпеки України викрила у Чернігівській області злочинну групу, яка за допомогою місцевої очільниці ЦНАПу "заробила" на ухилянтах мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомили у СБУ, під час оперативних заходів було затримано організаторку оборудки. Нею виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників.

За даними слідства, за суму від 2,5 тисяч доларів вони "допомагали" ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Потім, використовуючи ці підробки, фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Таким чином зловмисники "заробили" на мобілізації в умовах війни майже 4 млн гривень. Для реалізації схеми її організаторка разом зі спільниками використовувала особисті зв’язки у місцевому військкоматі та міграційній службі.

Слідством встановлено, що для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, аби ухилянтів можна було поставити на облік і потім "списати" саме через місцевий військкомат.

При цьому двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі грошей за корупційні "послуги".

Ще один фігурант - представник кримінального світу, який перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявили готівку, одержану злочинним шляхом, фальшиві довідки з військкомату та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, перевіряється причетність до оборудки посадовців місцевих військкоматів та міграційної служби. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Схеми виїзду чоловіків за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком від 18 до 60 років.

Але деякі користуються "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші організовують виїзд за кордон, наприклад, під виглядом волонтерів або далекобійників. До того ж раніше СБУ у Києві викрила "друкарню", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

Також СБУ викрила у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. За свої "послуги" вони вимагали від 3 до 10 тисяч доларів.

Детальніше про те, хто з чоловіків має право на виїзд за кордон під час воєнного стану - читайте у матеріалі РБК-Україна.