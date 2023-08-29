"Заработали" на уклонистах миллионы гривен. В Черниговской области разоблачили преступную группу

Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области преступную группу, которая с помощью местного руководителя ЦНАП "заработала" на уклонистах миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, во время оперативных мероприятий был задержан организатор сделки. Ею оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦНАП), привлекшая к незаконной деятельности еще трех сообщников.

По данным следствия, за сумму от 2,5 тысячи долларов они "помогали" уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих. Затем, используя эти подделки, фигуранты снабжали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Таким образом, злоумышленники "заработали" на мобилизации в условиях войны почти 4 млн гривен. Для реализации схемы ее организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе.

Следствием установлено, что для "неместных" клиентов чиновник ЦНАП лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонистов можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат.

При этом два ее сообщника подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег за коррупционные "услуги".

Еще один фигурант - представитель криминального мира, находящийся за границей и оттуда координировавший деятельность участников сделки.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружили наличные деньги, полученные преступным путем, фальшивые справки по военкомату и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Три из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Кроме того, проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Схемы выезда мужчин за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Но некоторые пользуются "услугами" мошенников, которые зачастую за приличные деньги организуют выезд за границу, например, под видом волонтеров или дальнобойщиков. К тому же, ранее СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая выдавала поддельные справки о непригодности к армии.

Также СБУ разоблачила в Виннице более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые наживались на уклонистах. За свои "услуги" они потребовали от 3 до 10 тысяч долларов.

Детальнее о том, кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время военного положения - читайте в материале РБК-Украина.