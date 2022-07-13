В Киеве разоблачили подпольную "типографию". Мошенники за плату выдавали поддельные справки о непригодности к военной службе, а также фейковые удостоверения военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, для серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.

Так, за пакет фальшивых документов злоумышленники просили от 800 до 2000 долларов, в зависимости от сроков их "оформления".

Установлено, что схему организовали двое жителей столицы.

По информации правоохранителей, для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои "услуги".

При этом расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли "заказчикам" по почте.

СБУ провели обыски по местам нахождения злоумышленников и обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Известно, что обоим организаторам схемы уже сообщено о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: в Киеве накрыли "типографию", где подделывали справки о непригодности к армии (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно в Николаеве СБУ разоблачила канал незаконного выезда украинцев за границу.

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