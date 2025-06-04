"Зараз настав той час": Бех-Романчук зробила важливу заяву після допінг-скандалу

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка раніше отримала тимчасове відсторонення через позитивну допінг-пробу, вперше емоційно прокоментувала свою ситуацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спортсменки в Instagram Stories.
"Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше. І що мені прийдеться ухвалювати рішення, яких я боялась раніше, але зараз настав той час", - написала легкоатлетка.
Вона додала, що їй "боляче і важко", але при цьому вона "рухається далі".
"Я досі намагаюсь зрозуміти, чому я вимушена проходити через такі випробовування. Але я точно знаю, що все це - не просто так", - підсумувала Марина.
Марина Бех-Романчук зробила емоційний пост в соцмережі (скриншот: instagram.com/marynabekh)
У травні цього року стало відомо, що одна з найуспішніших українських легкоатлеток останніх років, фіналістка Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів Європи та світу в стрибках у довжину та потрійному стрибку тимчасово відсторонена від участі у змаганнях через позитивний допінг-тест.
Про це повідомила Athletics Integrity Unit - незалежна організація, яка займається контролем за дотриманням антидопінгових правил у світовій легкій атлетиці.
Причина відсторонення - наявність або використання забороненої речовини тестостерону у зразку української спортсменки.
Бех-Романчук планувала повернення у великий спорт
16 травня Марина мала виступити у потрійному стрибку на етапі "Діамантової ліги" у Досі.
Це мав бути її перший старт у сезоні після перерви, яку вона взяла після Олімпіади-2024, що відбувалася у Парижі.
Поки що офіційне розслідування триває, і рішення щодо подальшої кар'єри спортсменки ще не ухвалене.
Раніше ми писали, що титулований український атлет отримав дискваліфікацію терміном на 22 місяці за недотримання антидопінгових вимог.