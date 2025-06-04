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"Зараз настав той час": Бех-Романчук зробила важливу заяву після допінг-скандалу

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Андрій Костенко

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка раніше отримала тимчасове відсторонення через позитивну допінг-пробу, вперше емоційно прокоментувала свою ситуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спортсменки в Instagram Stories.

Реакція Бех-Романчук на допінг-скандал

"Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше. І що мені прийдеться ухвалювати рішення, яких я боялась раніше, але зараз настав той час", - написала легкоатлетка.

Вона додала, що їй "боляче і важко", але при цьому вона "рухається далі".

"Я досі намагаюсь зрозуміти, чому я вимушена проходити через такі випробовування. Але я точно знаю, що все це - не просто так", - підсумувала Марина.

Марина Бех-Романчук зробила емоційний пост в соцмережі (скриншот: instagram.com/marynabekh)

 

Що сталося з Бех-Романчук

У травні цього року стало відомо, що одна з найуспішніших українських легкоатлеток останніх років, фіналістка Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів Європи та світу в стрибках у довжину та потрійному стрибку тимчасово відсторонена від участі у змаганнях через позитивний допінг-тест.

Про це повідомила Athletics Integrity Unit - незалежна організація, яка займається контролем за дотриманням антидопінгових правил у світовій легкій атлетиці.

Причина відсторонення - наявність або використання забороненої речовини тестостерону у зразку української спортсменки.

Бех-Романчук планувала повернення у великий спорт

16 травня Марина мала виступити у потрійному стрибку на етапі "Діамантової ліги" у Досі.

Це мав бути її перший старт у сезоні після перерви, яку вона взяла після Олімпіади-2024, що відбувалася у Парижі.

Поки що офіційне розслідування триває, і рішення щодо подальшої кар'єри спортсменки ще не ухвалене.

Раніше ми писали, що титулований український атлет отримав дискваліфікацію терміном на 22 місяці за недотримання антидопінгових вимог.

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