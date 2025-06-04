"Сейчас настало то время": Бех-Романчук сделала важное заявление после допинг-скандала

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая ранее получила временное отстранение из-за положительной допинг-пробы, впервые эмоционально прокомментировала свою ситуацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спортсменки в Instagram Stories.
"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время", - написала легкоатлетка.
Она добавила, что ей "больно и трудно", но при этом она "движется дальше".
"Я до сих пор пытаюсь понять, почему я вынуждена проходить через такие испытания. Но я точно знаю, что все это - не просто так", - подытожила Марина.
Марина Бех-Романчук сделала эмоциональный пост в соцсети (скриншот: instagram.com/marynabekh)
В мае этого года стало известно, что одна из самых успешных украинских легкоатлеток последних лет, финалистка Олимпийских игр, призер чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройном прыжке временно отстранена от участия в соревнованиях из-за положительного допинг-теста.
Об этом сообщила Athletics Integrity Unit - независимая организация, которая занимается контролем за соблюдением антидопинговых правил в мировой легкой атлетике.
Причина отстранения - наличие или использование запрещенного вещества тестостерона в образце украинской спортсменки.
Бех-Романчук планировала возвращение в большой спорт
16 мая Марина должна была выступить в тройном прыжке на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе.
Это должен был быть ее первый старт в сезоне после перерыва, который она взяла после Олимпиады-2024, проходившей в Париже.
Пока официальное расследование продолжается, и решение о дальнейшей карьере спортсменки еще не принято.
Ранее мы писали, что титулованный украинский атлет получил дисквалификацию сроком на 22 месяца за несоблюдение антидопинговых требований.