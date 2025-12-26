Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти миру, - Зеленський

Він розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вона торкнулася війни в Україні, зокрема, можливого настання миру та посилення української армії.

"Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру, і я поінформував пана премʼєр-міністра про свіжі деталі наших перемовин з американською стороною. Для нас важливо, щоб партнери розуміли ситуацію і були максимально включені", - наголосив Зеленський.

Він додав, що обговорив з естонським прем'єром подальшу співпрацю і продовження підтримки України. Він зауважив, що Естонія надає допомогу з початку повномасштабної війни.

"Говорили і про реалізацію спільних проєктів у межах програми SAFE, і про важливість програми PURL, яка дає нам змогу, зокрема, посилювати ППО і захищати енергетику", - повідомив український лідер.