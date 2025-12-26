Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти миру, - Зеленський

Зараз Україна має хороший шанс зупинити кровопролиття та досягти "достойного миру". Головне - розуміння ситуації партнерами країни ї їхнє "максимальне включення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.
Він розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вона торкнулася війни в Україні, зокрема, можливого настання миру та посилення української армії.
"Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру, і я поінформував пана премʼєр-міністра про свіжі деталі наших перемовин з американською стороною. Для нас важливо, щоб партнери розуміли ситуацію і були максимально включені", - наголосив Зеленський.
Він додав, що обговорив з естонським прем'єром подальшу співпрацю і продовження підтримки України. Він зауважив, що Естонія надає допомогу з початку повномасштабної війни.
"Говорили і про реалізацію спільних проєктів у межах програми SAFE, і про важливість програми PURL, яка дає нам змогу, зокрема, посилювати ППО і захищати енергетику", - повідомив український лідер.
Нагадаємо, Україна і США продовжують працювати над мирним планом. У результаті діалогу документ вдалося скоротити з 28 пунктів до 20 пунктів.
Востаннє сторони вели переговори вчора, 25 грудня. Володимир Зеленський поговорив телефоном зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За словами глави української держави, обговорювалися ідеї для тривалого миру в Україні.
Лише цього тижня Зеленський розкрив повний зміст мирного плану. Найбільш спірним питанням залишаються території - наразі відповідний пункт повністю не узгоджено.
РБК-Україна раніше писало, що американський лідер Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч з Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.