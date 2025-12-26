UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти миру, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Зараз Україна має хороший шанс зупинити кровопролиття та досягти "достойного миру". Головне - розуміння ситуації партнерами країни ї їхнє "максимальне включення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.

Він розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вона торкнулася війни в Україні, зокрема, можливого настання миру та посилення української армії.

"Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру, і я поінформував пана премʼєр-міністра про свіжі деталі наших перемовин з американською стороною. Для нас важливо, щоб партнери розуміли ситуацію і були максимально включені", - наголосив Зеленський.

Він додав, що обговорив з естонським прем'єром подальшу співпрацю і продовження підтримки України. Він зауважив, що Естонія надає допомогу з початку повномасштабної війни.

"Говорили і про реалізацію спільних проєктів у межах програми SAFE, і про важливість програми PURL, яка дає нам змогу, зокрема, посилювати ППО і захищати енергетику", - повідомив український лідер.

Переговори України та США

Нагадаємо, Україна і США продовжують працювати над мирним планом. У результаті діалогу документ вдалося скоротити з 28 пунктів до 20 пунктів.

Востаннє сторони вели переговори вчора, 25 грудня. Володимир Зеленський поговорив телефоном зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За словами глави української держави, обговорювалися ідеї для тривалого миру в Україні.

Лише цього тижня Зеленський розкрив повний зміст мирного плану. Найбільш спірним питанням залишаються території - наразі відповідний пункт повністю не узгоджено.

РБК-Україна раніше писало, що американський лідер Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч з Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕстоніяВійна в Україні