Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь мира, - Зеленский

Он рассказал, что провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он коснулся войны в Украине, в частности, возможного наступления мира и усиления украинской армии.

"Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь достойного мира, и я проинформировал премьер-министра о свежих деталях наших переговоров с американской стороной. Для нас важно, чтобы партнеры понимали ситуацию и были максимально включены", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обсудил с эстонским премьером дальнейшее сотрудничество и продолжение поддержки Украины. Он отметил, что Эстония оказывает помощь с начала полномасштабной войны.

"Говорили и о реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, и о важности программы PURL, которая дает нам возможность, в частности, усиливать ПВО и защищать энергетику", - сообщил украинский лидер.