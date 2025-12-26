ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти миру, - Зеленський

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 19:30
UA EN RU
Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти миру, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Зараз Україна має хороший шанс зупинити кровопролиття та досягти "достойного миру". Головне - розуміння ситуації партнерами країни ї їхнє "максимальне включення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.

Він розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вона торкнулася війни в Україні, зокрема, можливого настання миру та посилення української армії.

"Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру, і я поінформував пана премʼєр-міністра про свіжі деталі наших перемовин з американською стороною. Для нас важливо, щоб партнери розуміли ситуацію і були максимально включені", - наголосив Зеленський.

Він додав, що обговорив з естонським прем'єром подальшу співпрацю і продовження підтримки України. Він зауважив, що Естонія надає допомогу з початку повномасштабної війни.

"Говорили і про реалізацію спільних проєктів у межах програми SAFE, і про важливість програми PURL, яка дає нам змогу, зокрема, посилювати ППО і захищати енергетику", - повідомив український лідер.

Переговори України та США

Нагадаємо, Україна і США продовжують працювати над мирним планом. У результаті діалогу документ вдалося скоротити з 28 пунктів до 20 пунктів.

Востаннє сторони вели переговори вчора, 25 грудня. Володимир Зеленський поговорив телефоном зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. За словами глави української держави, обговорювалися ідеї для тривалого миру в Україні.

Лише цього тижня Зеленський розкрив повний зміст мирного плану. Найбільш спірним питанням залишаються території - наразі відповідний пункт повністю не узгоджено.

РБК-Україна раніше писало, що американський лідер Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч з Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Естонія Війна в Україні
Новини
Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа
Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну