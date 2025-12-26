ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь мира, - Зеленский

Украина, Пятница 26 декабря 2025 19:30
UA EN RU
Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь мира, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Сейчас Украина имеет хороший шанс остановить кровопролитие и достичь "достойного мира". Главное - понимание ситуации партнерами страны и их "максимальное включение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

Он рассказал, что провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он коснулся войны в Украине, в частности, возможного наступления мира и усиления украинской армии.

"Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь достойного мира, и я проинформировал премьер-министра о свежих деталях наших переговоров с американской стороной. Для нас важно, чтобы партнеры понимали ситуацию и были максимально включены", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обсудил с эстонским премьером дальнейшее сотрудничество и продолжение поддержки Украины. Он отметил, что Эстония оказывает помощь с начала полномасштабной войны.

"Говорили и о реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, и о важности программы PURL, которая дает нам возможность, в частности, усиливать ПВО и защищать энергетику", - сообщил украинский лидер.

Переговоры Украины и США

Напомним, Украина и США продолжают работать над мирным планом. В результате диалога документ удалось сократить с 28 пунктов до 20 пунктов.

Последний раз стороны вели переговоры вчера, 25 декабря. Владимир Зеленский поговорил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам главы украинского государства, обсуждались идеи для длительного мира в Украине.

Лишь на этой неделе Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана. Наиболее спорным вопросом остаются территории - пока соответствующий пункт полностью не согласован.

РБК-Украина ранее писало, что американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Эстония Война в Украине
Новости
Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа
Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну