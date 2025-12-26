Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь мира, - Зеленский
Сейчас Украина имеет хороший шанс остановить кровопролитие и достичь "достойного мира". Главное - понимание ситуации партнерами страны и их "максимальное включение".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он коснулся войны в Украине, в частности, возможного наступления мира и усиления украинской армии.
"Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь достойного мира, и я проинформировал премьер-министра о свежих деталях наших переговоров с американской стороной. Для нас важно, чтобы партнеры понимали ситуацию и были максимально включены", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что обсудил с эстонским премьером дальнейшее сотрудничество и продолжение поддержки Украины. Он отметил, что Эстония оказывает помощь с начала полномасштабной войны.
"Говорили и о реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, и о важности программы PURL, которая дает нам возможность, в частности, усиливать ПВО и защищать энергетику", - сообщил украинский лидер.
Переговоры Украины и США
Напомним, Украина и США продолжают работать над мирным планом. В результате диалога документ удалось сократить с 28 пунктов до 20 пунктов.
Последний раз стороны вели переговоры вчера, 25 декабря. Владимир Зеленский поговорил по телефону со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам главы украинского государства, обсуждались идеи для длительного мира в Украине.
Лишь на этой неделе Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана. Наиболее спорным вопросом остаются территории - пока соответствующий пункт полностью не согласован.
РБК-Украина ранее писало, что американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.