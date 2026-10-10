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Зараз не час послаблювати тиск на Росію, Європа посилить санкції, - Каллас

16:55 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зараз не час послаблювати тиск на Росію, Європа посилить санкції, - Каллас Фото: висока представниця ЄС Кая Каллас (flickr.com/photos.valstskanceleja)
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Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. Міністри закордонних справ ЄС у понеділок схвалять найбільший пакет санкцій проти російської військової машини.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у X.

За словами Каллас, лише за останні два дні внаслідок російських ударів загинуло понад 80 українських цивільних.

Паралельно Москва посилила свої гібридні атаки безпосередньо проти Європи, спрямовані як на країни-члени ЄС, так і на союзників по НАТО.

Вона також звернула увагу на те, що призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує агресору додаткові доходи для ведення війни.

Євросоюз чітко дав зрозуміти, що не планує зменшувати санкційний тиск на державу-агресора.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить", - наголосила висока представниця ЄС.

Вона додала, що вже у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС збираються схвалити найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу та військової машини РФ.

Нагадаємо, рішення адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити купівлю російського дизелю на пів року викликало гостру критику серед американських сенаторів-демократів, які назвали його зрадою інтересів України та європейських союзників.

Водночас у Києві наголошують на критичних наслідках таких кроків. Раніше президент Володимир Зеленський підкреслював, що Росія спрямовує доходи від нафтопродуктів на фінансування війни, виробництво зброї та подальший терор проти цивільного населення.

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