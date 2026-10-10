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Ціну дозволу експорту російського дизелю найкраще було чутно в Києві, - Зеленський

15:25 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Ціну дозволу експорту російського дизелю найкраще було чутно в Києві, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія розраховує на продовження війни та терор проти мирного населення, використовуючи доходи від експорту нафтопродуктів для виробництва зброї та залучення найманців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Глава держави зазначив, що справжні наміри Росії найкраще було чутно в Києві, коли після масованих атак реактивними "шахедами" по енергетичних об'єктах почалася атака балістикою.

Частину ракет вдалося збити силам ППО.

Кожен додатковий мільярд доларів, зароблений на експорті, ворог витрачає на пошук критичних компонентів, обладнання для зброї, вдосконалення дронів та виробництво ракет.

"Російський вибір - це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, напередодні Росія отримала сигнали про те, що подальші атаки нібито дозволені, і цю ситуацію необхідно терміново виправляти.

Україна потребує сильних рішень та підтримки від Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів задля обмеження здатності РФ воювати і тероризувати людей.

Нагадаємо, що на тлі дозволу Вашингтона на постачання російського дизеля на світові ринки експерти звертають увагу на дипломатичні аспекти рішень.

Зокрема, аналітики зазначають, що такі кроки Сполучених Штатів не супроводжуються зустрічними кроками з боку Москви.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Росія не запропонувала США жодних поступок щодо України за дизельну угоду, попри досягнуті домовленості про послаблення обмежень.

Нещодавно стало відомо, що США та Росія домовилися про постачання дизелю на світовий ринок завдяки тимчасовій ліцензії Мінфіну США.

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