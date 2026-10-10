Ціну дозволу експорту російського дизелю найкраще було чутно в Києві, - Зеленський

Росія розраховує на продовження війни та терор проти мирного населення, використовуючи доходи від експорту нафтопродуктів для виробництва зброї та залучення найманців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Глава держави зазначив, що справжні наміри Росії найкраще було чутно в Києві, коли після масованих атак реактивними "шахедами" по енергетичних об'єктах почалася атака балістикою.

Частину ракет вдалося збити силам ППО.

Кожен додатковий мільярд доларів, зароблений на експорті, ворог витрачає на пошук критичних компонентів, обладнання для зброї, вдосконалення дронів та виробництво ракет.

"Російський вибір - це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, напередодні Росія отримала сигнали про те, що подальші атаки нібито дозволені, і цю ситуацію необхідно терміново виправляти.

Україна потребує сильних рішень та підтримки від Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів задля обмеження здатності РФ воювати і тероризувати людей.