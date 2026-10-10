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Сейчас не время ослаблять давление на Россию, Европа ужесточит санкции, - Каллас

16:55 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Сейчас не время ослаблять давление на Россию, Европа ужесточит санкции, - Каллас Фото: высокая представительница ЕС Кая Каллас (flickr.com/photos.valstskanceleja)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает. Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрят самый большой пакет санкций против российской военной машины.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в X.

По словам Каллас, только за последние два дня в результате российских ударов погибли более 80 украинских гражданских.

Параллельно Москва усилила свои гибридные атаки против Европы, направленные как на страны-члены ЕС, так и на союзников по НАТО.

Она также обратила внимание, что приостановка санкций на российское дизельное топливо обеспечивает агрессору дополнительные доходы для ведения войны.

Евросоюз четко дал понять, что не планирует сокращать санкционное давление на государство-агрессора.

"Сейчас не пора ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает", - подчеркнула высокая представительница ЕС.

Она добавила, что уже в понедельник министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить самый большой с начала полномасштабного вторжения пакет санкций, направленный против военно-промышленного комплекса и военной машины РФ.

Напомним, решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить покупку российского дизеля на полгода вызвало острую критику среди американских сенаторов-демократов, назвавших его предательством интересов Украины и европейских союзников.

В то же время в Киеве отмечают критические последствия таких шагов. Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия направляет доходы от нефтепродуктов на финансирование войны, производство оружия и последующий террор против гражданского населения.

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