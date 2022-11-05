Заради вступу в НАТО у Швеції вирішили відмовитись від підтримки курдів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрома, яку приводить Reuters .

Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення і його політичне відгалуження пов’язаними із Робітничою партією Курдистану. У країні партія вважається терористичним угрупованням, а також у США та ЄС. Антитурецьке повстання вона почала у 1980 році. Проте Швеція разом зі Сполученими Штатами та кількома іншими членами НАТО підтримали курдське ополчення у боротьбі проти Ісламської держави.

"Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною. Саме тому для нас буде важливішим вступ у НАТО", - заявив Тобіас та підтвердив кроки країни щодо дистанціювання від курдів.

Цей крок був зроблений лише за кілька днів до того, як прем'єр-міністр Ульф Крістерссон має вирушити до Анкари, щоб спробувати переконати президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана дозволити Швеції приєднатися до військового союзу.