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Ради вступления в НАТО в Швеции решили отказаться от поддержки курдов

Фото: Ради вступления в НАТО в Швеции решили отказаться от поддержки курдов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения. Это необходимо для получения одобрения от Турции о вступлении в состав НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрома, которое приводит Reuters.

Турция считает Сирийское курдское ополчение и его политическое ответвление связанными с Рабочей партией Курдистана. В стране партия считается террористической группировкой, а также США и ЕС. Антитурецкое восстание она начала в 1980 году. Однако Швеция вместе с Соединенными Штатами и несколькими другими членами НАТО поддержали курдское ополчение в борьбе против Исламского государства.

"Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК для того, чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией. Именно поэтому для нас будет важнее вступление в НАТО", - заявил Тобиас и подтвердил шаги страны по дистанцированию от курдов.

Этот шаг был сделан всего за несколько дней до того, как премьер-министр Ульф Кристерссон должен отправиться в Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить Швеции присоединиться к военному союзу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.

Также мы писали, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут действовать, если РФ и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами Альянса.

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