"Заради безпеки всіх нас": Латвія виступає за вступ України в НАТО

Стало відомо, що таку заяву Дайга Міеріня зробила під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 16 січня 2026 року. Сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію, переговорний процес для досягнення миру та міжнародну підтримку України.

Спікерка Саейми підкреслила, що Латвія буде активно сприяти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі та підтримує її інтеграцію у НАТО. За її словами, членство України в Альянсі важливе не лише для безпеки країни, а й для стабільності всієї Європи.

"Ми продовжимо робити все, що ми зможемо, для того, щоб допомогти вам стати повноправним членом Європейського Союзу. І в усій нашій риториці ми завжди говоримо також про НАТО. Ми бачимо вас країною – членом НАТО. Ми бачимо місце для вас у цьому альянсі, і ми вважаємо, що ви повинні бути в ньому заради безпеки всіх нас", – сказала Дайга Міеріня.

Окрім теми НАТО та ЄС, зустріч включала обговорення співпраці у сфері оборони, фінансової підтримки, участі Латвії в міжнародних ініціативах України та гуманітарних проєктах. Сторони також домовилися про подальшу співпрацю в межах Коаліції охочих, ініціативи PURL та програми SAFE, а також про обмін досвідом у передових технологіях.

Зеленський подякував Латвії за підтримку

Президент України Володимир Зеленський також подякував Латвії за послідовну підтримку від початку повномасштабної війни і відзначив активну роль парламенту країни у міжнародних резолюціях та Кримській платформі.

"Ми дуже вдячні вашому народу та всім парламентарям за вашу підтримку. Ви підтримуєте нас скрізь, у кожній резолюції. І дякуємо за підтримку Кримської платформи, за вашу участь. А також найкращі побажання від мене Президенту та Прем’єр-міністерці. Ми дуже вдячні, що ви з нами від самого початку й досі", – сказав Володимир Зеленський.