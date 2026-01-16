RU

"Ради безопасности всех нас": Латвия выступает за вступление Украины в НАТО

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Спикер Сейма Латвии заверила, что Латвия поддерживает Украину на пути в ЕС и выступает за ее вступление в НАТО для безопасности Европы.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили на сайте президента Владимира Зеленского.

Стало известно, что такое заявление Дайга Миериня сделала во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 16 января 2026 года. Стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, переговорный процесс для достижения мира и международную поддержку Украины.

Спикер Сейма подчеркнула, что Латвия будет активно содействовать Украине на пути к членству в Европейском Союзе и поддерживает ее интеграцию в НАТО. По ее словам, членство Украины в Альянсе важно не только для безопасности страны, но и для стабильности всей Европы.

"Мы продолжим делать все, что мы сможем, для того, чтобы помочь вам стать полноправным членом Европейского Союза. И во всей нашей риторике мы всегда говорим также о НАТО. Мы видим вас страной - членом НАТО. Мы видим место для вас в этом альянсе, и мы считаем, что вы должны быть в нем ради безопасности всех нас", - сказала Дайга Миериня.

Кроме темы НАТО и ЕС, встреча включала обсуждение сотрудничества в сфере обороны, финансовой поддержки, участия Латвии в международных инициативах Украины и гуманитарных проектах. Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках Коалиции желающих, инициативы PURL и программы SAFE, а также об обмене опытом в передовых технологиях.

Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил Латвию за последовательную поддержку с начала полномасштабной войны и отметил активную роль парламента страны в международных резолюциях и Крымской платформе.

"Мы очень благодарны вашему народу и всем парламентариям за вашу поддержку. Вы поддерживаете нас везде, в каждой резолюции. И спасибо за поддержку Крымской платформы, за ваше участие. А также наилучшие пожелания от меня Президенту и Премьер-министру. Мы очень благодарны, что вы с нами с самого начала и до сих пор", - сказал Владимир Зеленский.

 

