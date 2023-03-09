Заради безпеки миру. Зеленський знову закликав до санкцій проти атомної галузі РФ

Зеленський зазначив, що внаслідок російської ракетної атаки 9 березня Запорізька атомна електростанція знову була від'єднана від мережі.

"Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері", - наголошує президент.

Глава Української держави заявив, що чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями - тим безпечніше буде світу.

"Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору", - сказав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ