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Ради безопасности мира. Зеленский вновь призвал к санкциям против атомной отрасли РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен вопрос санкционного давления на РФ за террор против нашей страны. В частности призвал ввести ограничения против атомной отрасли страны-агрессора.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Зеленский отметил, что в результате российской ракетной атаки 9 марта Запорожская атомная электростанция снова была отсоединена от сети.

"Это критическая ситуация. И Россия намеренно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере", - подчеркивает президент.

Глава Украинского государства заявил, что чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями - тем безопаснее будет миру.

"Нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать какие-либо атомные объекты где угодно в мире для террора", - сказал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский призвал ввести санкции против атомной отрасли РФ

Напомним, в результате очередных российских массированных ракетно-дроновых ударов по Украине ночью 9 марта на Запорожской АЭС возникла высокая угроза аварии - станция была полностью обесточена.

Позже днем специалисты восстановили электроснабжение ЗАЭС, прерванное вражеской ракетной атакой.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСРоссийская Федерация