Електропостачання Запорізької АЕС відновили після удару росіян

Сьогодні, 9 березня, вдень спеціалісти відновили електропостачання Запорізької АЕС. Воно було перервано через ракетні удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook .

"Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об'єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре завдали масованого удару по території України.

Пізніше з'ясувалося, що через ворожий удар було повністю знеструмлено ЗАЕС. Це могло призвести до радіаційної катастрофи.

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