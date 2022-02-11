"Заработали" 2 млн гривен. В Кировоградской области семейные врачи продавали COVID-сертификаты

Сотрудники Службы безопасности разоблачили семейных врачей из Кировоградской области, которые подделывали COVID-сертификаты. Мошенники "заработали" около 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины в ходе комплексных мер по противодействию системным угрозам в сфере здравоохранения разоблачила еще одну схему подделки международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в Кировоградской области. По данным следствия, организовали противоправную деятельность 2 семейных врача одной из районных поликлиник области. Они привлекли к сделке также медицинскую сестру этого же медучреждения", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что "клиентов" определяла медсестра. Она склоняла к подделке документов людей, которые не хотели вакцинироваться. За фальсификацию сертификата медики требовали 3 тысячи гривен.

"После получения средств врачи вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth без проведения прививки", - объяснили в спецслужбе.

За год незаконной деятельности медики "заработали" около 2 млн гривен. В месяц злоумышленники делали до 50 фейковых сертификатов.

По месту работы мошенников СБУ обнаружила журналы регистрации вакцинированных и мобильные телефоны с доказательствами.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 362 УК Украины.