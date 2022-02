"Зарабатывала" полмиллиона гривен на COVID-сертификатах. На Закарпатье задержали врача

Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета.

По данным правоохранителей, к "схеме" женщина привлекла знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, не желавших вакцинироваться.

"За 3,5 тысячи грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактического прививки", - рассказали в ведомстве.

По данным СБУ, таким образом злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских "документов".

Сейчас обеим злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Идет следствие.