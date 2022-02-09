Подделовали паспорта и COVID-документы. В Черновицкой области разоблачили "брокеров"
В Черновицкой области разоблачили банду, которая занималась подделкой документов. Фигуранты представлялись "таможенными брокерами" и подделывали от COVID-сертификатов до документов стран Евросоюза.
Про это сообщает РБК-Україна со ссылкой на сайт Национальной полиции.
Полицейские установили, что буковинцы 1985 и 1988 года рождения наладили процесс изготовления и реализации поддельных документов с целью незаконного обогащения.
Цены на поддельные документы колебались от 50 евро за сертификат вакцинации от коронавируса до 2 тысяч евро за пакет документов гражданина Евросоюза.
Правоохранители провели 6 обысков, в результате которых обнаружили:
- паспорта граждан Евросоюза;
- копии документов граждан разных стран;
- электронные образцы официальных документов;
- печати нотариусов, врачей и частных предпринимателей;
- компьютерную технику;
- иностранную и национальную валюту (более 6300 евро, 500 долларов США, более 2 тысяч румынских леев, около 7,5 тысячи гривен).
Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили банду, которая занималась подделкой виз стран Евросоюза с целью дальнейшей нелегальной переправки людей через границу.
Отметим, в Закарпатской области пограничники задержали вертолет контрабандистов.